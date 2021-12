Ici l'Europe

La Commission européenne doit décider quelle énergie est propre et quelle énergie ne l’est pas. Une majorité de pays mène l’offensive pour obtenir un label vert pour l’atome, avec pour objectif de nouveaux financements et une fiscalité avantageuse. Les partisans du nucléaire argumentent que l'Union européenne doit réduire ses émissions de CO2 de 55 % d'ici 2030.

Mais il y a de la résistance parmi les 27. L’Autriche a déjà menacé de saisir la Cour de justice européenne en cas d’inclusion du nucléaire dans la taxonomie verte, et les associations environnementales n’oublient pas l’accident de Fukushima en 2011 ni l’épineux problème de l’enfouissement des déchets nucléaires. Va-t-on assister à un divorce énergétique entre les États membres ?

