Ici l'Europe.

Jusqu’où l’Europe doit-elle aller pour aider militairement les Ukrainiens face à l’avancée de troupes russes ? À l’origine très divisés sur la livraison d’armes à l’armée ukrainienne, les 27 ont franchi une étape inédite dans leur politique de défense en acceptant de fournir missiles, lance-roquettes et fusils d’assaut par milliers.

Publicité

La Pologne a même souhaité fournir une trentaine d’avions de chasse MIG-29 à Kiev par le biais des États-Unis, qui, tout comme l'Otan, ont refusé, craignant des risques d’accrochage et d’escalade avec la Russie.

Les armes européennes commencent à arriver au compte-gouttes sur le sol ukrainien. Mais cela reste insuffisant, selon Volodymyr Zelenski qui ne cesse d’appeler à l’aide et dénonce les promesses non tenues des Occidentaux.

Pour donner votre avis sur les politiques en faveur de la démocratie dans l'Union européenne, rendez-vous sur la plateforme de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

Émission préparée par Sophie Samaille, Perrine Desplats, Georgina Robertson et Isabelle Romero

Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne