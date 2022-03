Ici l'Europe

Conséquence directe de la guerre en Ukraine, des réfugiés, principalement des femmes et des enfants, affluent vers l'ouest du pays et de nombreux États européens voisins, au premier rang desquels les pays frontaliers, comme la Pologne ou la Roumanie. La Commission européenne estime qu’il va falloir accueillir durablement 5 millions d’Ukrainiens fuyant l’invasion russe. L’Europe a déjà réagi. Pour la première fois, les 27 États membres appliquent une directive de 2001 accordant une "protection temporaire" à ces réfugiés.

Publicité

Les Ukrainiens pourront séjourner durant au moins un an dans l’Union européenne, y travailler, accéder aux aides sociales et au logement, au système éducatif et aux soins médicaux. Certains soulignent la différence de traitement par rapport à la grande vague migratoire de 2015, avec les réfugiés syriens ou afghans. Des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie ou la République tchèque avaient alors refusé toute solidarité dans la répartition de ces réfugiés.

Pour donner votre avis sur les politiques migratoires de l'Union européenne, rendez-vous sur la plateforme de la Conférence sur l'avenir de l'Europe.

Émission préparée par Isabelle Romero, Sophie Samaille, Perrine Desplats et Georgina Robertson.

Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne