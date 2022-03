Ici l'Europe

Trois semaines après le début de l’invasion russe en Ukraine, nous recevons Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a la charge de préparer et actionner la réponse de l’UE à la guerre que le président russe Vladimir Poutine mène contre Kiev.

Pour la présidente de la Commission européenne, Vladimir Poutine n’avait pas prévu "l’unité de l’Union européenne et de ses amis américains, canadiens et britanniques" dans ce soutien à l’Ukraine, ni "la rapidité et l’importance des sanctions". Et dans ce conflit, "c’est la démocratie qui se dresse contre l’autocratie et nous sommes unis".

L'UE a activé contre Moscou quatre paquets de sanctions sans précédent qui ont "dévasté l’économie russe" : "Poutine essaye de détruire l’Ukraine mais il détruit l’avenir de son pays et de son peuple", estime la cheffe de l’exécutif européen. "Notre réponse à la guerre cruelle de Poutine a fait chuter sa Bourse" et "cela aura un impact durable sur l’économie du pays… quasiment en état de cessation de paiement". Ursula von der Leyen admet cependant : "Ces sanctions ont également un coût pour l’économie européenne, mais je suis convaincue que les citoyens européens comprennent que nous devons nous opposer à cette invasion cruelle, car c’est notre liberté qui est en jeu. Et notre liberté n’a pas de prix."

"Chacun peut contribuer en économisant l’énergie"

Les 27 sont "bien trop dépendants aux énergies fossiles russes, et il faut nous débarrasser de cette dépendance", déclare l'ancienne ministre allemande de la Défense, se tournant vers "nos amis américains pour voir s’il n’est pas possible de disposer de davantage de gaz naturel liquéfié", "même si les stocks européens sont encore suffisants pour tenir l’hiver prochain", assure-t-elle. Il faut investir dans les énergies renouvelables, car "elles sont locales, elles créent des emplois, elles sont bonnes pour la planète et pour la sécurité énergétique". Elle en appelle aussi aux Européens car "chacun peut contribuer en économisant l’énergie. Moins nous utilisons de l'énergie, mieux nous nous débarrassons de cette dépendance à l’égard de la Russie."

Ursula von der Leyen rappelle que "pour la première fois de notre histoire, nous finançons l’achat et la livraison d’armes à un pays attaqué avec des fonds européens" et "nous faisons tout ce que nous pouvons pour l’aider dans les négociations qui ont commencé". "L’UE fournit une assistance d’urgence de 1,2 milliard d’euros à l’Ukraine, dont 500 millions sont attribués pour l’aide humanitaire, et c’est seulement le début. Et surtout, nous recevons les réfugiés ukrainiens avec les bras ouverts."

Au sujet du voyage de trois Premiers ministres du groupe de Visegrad en Ukraine, elle le qualifie de "geste courageux". Mais "cela ne veut pas dire que nous n’allons pas traiter des autres questions de droits de l’Homme entre nous".

"Il faut faire preuve de créativité"

Faut-il poursuivre Vladimir Poutine devant la justice internationale ? "Il est tout à fait nécessaire qu’il y ait une enquête sur les crimes de guerre et que les responsables rendent des comptes" car "il s’agit de l’ordre international qu’il nous faut maintenir".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé l’adhésion de son pays à l’UE, dans un premier temps soutenue par Ursula von der Leyen mais pas par les États membres réunis à Versailles : "Les 27 ont dit unanimement que l’Ukraine faisait partie de notre famille européenne. Le fait que le président Zelensky ait posé sa candidature a lancé le processus." Pour la présidente de la Commission européenne, "la situation est tout à fait extraordinaire, il nous faut des solutions sur mesure et faire preuve de créativité". Ursula von der Leyen assure que son objectif "est d’aller plus vite, d’émettre cette opinion sur l’adhésion en l’espace de quelques mois et de faire tout ce que nous pouvons pour soutenir l’Ukraine dans ce processus qui a commencé".

