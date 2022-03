Union européenne : le Pacte vert tombé pour l'Ukraine ?

17:09 ICI L EUROPE © FRANCE 24

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 1 mn

La guerre en Ukraine sonne-t-elle le glas du Pacte vert et de la transition écologique dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors que les Européens se sont fixés l'objectif ambitieux de réduire de 55 % les émissions de CO2 dès 2030, ils sont obligés de revoir leurs politiques énergétique et alimentaire. Des dérogations sont accordées et le charbon revient en grâce. Quant à l'agriculture, la Commission renonce dans l’immédiat à imposer une baisse de 50 % des pesticides d’ici à 2030.

Publicité L’invasion de l’Ukraine empêche ce “grenier à blé” de semer et fournir ses voisins européens, alors qu’elle représente à elle seule 19 % des importations de blé et 13 % des importations d’oléagineux de l’UE, qui s’est engagée à la neutralité carbone d’ici 2050. Les États membres ont la liberté de fixer leurs propres objectifs nationaux et peuvent remettre en fonctionnement les terres en jachères. Émission préparée par Isabelle Romero, Perrine Desplats, Sophie Samaille et Georgina Robertson. Pour donner votre avis sur le Pacte vert européen, rendez-vous sur la plateforme de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24 google-play-badge_FR