Union européenne : à l'est, tout est pardonné ?

17:12 Ici l'Europe © France 24

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 1 mn

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays d'Europe de l'Est reprochent à l'Ouest son aveuglement sur les intentions de Vladimir Poutine. Ils sont désormais en première ligne pour l'accueil des millions de réfugiés ukrainiens et certains pourraient en profiter pour faire oublier leurs dérives autoritaires et la mise en cause régulière de l'État de droit. Mais au sein même du groupe de Visegrad – Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie –, une ligne de fracture forte est apparue : le Hongrois Viktor Orban ménage ainsi le maître du Kremlin tandis que les Premiers ministres des trois autres pays se sont rendus à Kiev pour affirmer leur soutien au président Zelensky. Les Européens peuvent-ils désormais se permettre de sanctionner au portefeuille une Pologne et une Hongrie qui ne respectent pas l'indépendance de la justice et de la presse ?

Émission préparée par Isabelle Romero, Perrine Desplats, Sophie Samaille et Georgina Robertson.