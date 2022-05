Ici l'Europe

Après deux ans de pandémie et l'invasion russe de l'Ukraine qui a forcé les Européens à prendre de lourdes sanctions contre Moscou, l'UE est touchée par une flambée des prix historique. Dans la zone euro, l’inflation globale a déjà atteint 7,5 % en mars, en raison des difficultés d’approvisionnement énergétique et alimentaire.

Les 27 tentent de se débarrasser de leur dépendance au charbon, au pétrole et au gaz russes. La guerre menée par Moscou dans le "grenier à blé de l’Europe" provoque des pénuries en blé et en maïs, qui touchent les Européens les plus fragiles. Au sein de l’UE, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté est en moyenne de 17 %. Comment limiter la hausse des inégalités ? Que peut faire l’Europe ?

