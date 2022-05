Ici l'Europe

Pour célébrer la Journée de l’Europe, en partenariat avec les institutions européennes – les représentations de la Commission européenne et du Parlement européen en France – ainsi que la Mairie de Paris, un grand débat est organisé en public sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris.

Publicité

Alors que les Européens tentent de stopper la guerre en Ukraine en infligeant des sanctions à la Russie et en multipliant les initiatives diplomatiques et de soutien, nous donnons la parole aux responsables de la construction européenne à tous les échelons (exécutif, législatif et local) : que font l'Union européenne et les acteurs politiques engagés en Ukraine ? Avec quelles conséquences en terme d'impact économique et d'attentes de ses citoyens ?

Une émission préparée par Isabelle Romero.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne