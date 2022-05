Ici l'Europe

À l'occasion des manifestations autour de la Journée de l'Europe et des conclusions de la Conférence sur l'avenir de l'Europe rendues ce 9 mai au Parlement de Strasbourg, France 24 a organisé un débat en public sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris en partenariat avec les institutions européennes et la Mairie de Paris. L'occasion de faire le point sur les propositions ambitieuses de la Conférence avec son coprésident Guy Verhofstadt, eurodéputé belge du groupe Renew Europe.

Publicité

Depuis le lancement de la plateforme de la Conférence sur l'avenir de l'Europe le 19 avril 2021, plus de 50 000 personnes ont partagé leurs idées et organisé des événements dans toute l'Europe. Leurs contributions, qui font partie intégrante de cet exercice unique de démocratie délibérative, ont été analysées et ont servi à alimenter les travaux des panels de citoyens européens et de la conférence plénière.

Mais que va-t-il advenir de ces riches propositions portant sur l'environnement, le travail, la jeunesse, la santé, la diplomatie ? Quelles sont les prochaines étapes et comment ces conclusions peuvent-elles changer le quotidien des Européens ?

>> À voir aussi, notre webdocumentaire : "Elles sont l'avenir de l'Europe"

Avec la participation de Valérie Drezet-Humez, cheffe de la représentation de la Commission européenne en France, et d'Eléa Muresan et Hippolyte Claveau, lycéens ayant pris part au projet #SpeakUpfortheFutureofEurope.

Production : Isabelle Romero.

En partenariat avec les représentations de la Commission européenne et du Parlement européen en France.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne