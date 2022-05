Ici l'Europe.

Faut il remettre à plat toute la Constitution européenne, en d'autres mots réformer les traités ? C’est ce que souhaitent Emmanuel Macron ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. À l’issue de la Conférence sur l'avenir de l’UE à Strasbourg, le 9 mai, le chef de l’État français s’est prononcé pour sa transformation en une assemblée permanente destinée à modifier en profondeur le fonctionnement des institutions.

Au même moment, treize États membres du Nord et de l’Est de l’Europe ont signifié leur refus de toute idée d’un changement des traités, jugé périlleux et inopportun, car "notre Europe fonctionne" bien selon eux. Et pourtant, à l’Ouest du Vieux continent, beaucoup estiment qu’il faudrait en finir avec la règle de l’unanimité et donc le droit de veto dans les domaines clefs, qui paralysent l’action européenne. Le débat est particulièrement sensible et clivant en Europe et sera abordé lors du prochain sommet européen des 23 et 24 juin.

Émission préparée par Perrine Desplats, Sophie Samaille, Georgina Robertson et Isabelle Romeo.

