Ici l'Europe

Faut-il encore élargir le club européen et comment ? Nous sommes aujourd'hui 27 pays membres de l'Union, mais 6 pays des Balkans sont reconnus officiellement comme candidats. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine a aussi demandé une procédure d'adhésion accélérée à une Union européenne qu'elle estime très protectrice, suivie immédiatement de ses voisins géorgiens et moldaves. Au sein de l'UE, deux camps qui s'affrontent.

Ceux qui veulent donner des perspectives d'élargissement à ce flanc est et balkanique. Inquiets de la toute-puissance russe, les pays de l'Est sont favorables à la demande d'adhésion express exprimée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. D'autres, comme la France et l'Italie, continuent de ressentir une fatigue de l'élargissement. Emmanuel Macron propose comme alternative une communauté politique européenne aux contours qui, pour l'heure, restent assez flous.

Émission préparée par Sophie Samaille, Perrine Desplats, Georgina Robertson et Isabelle Romero

