Géants du numérique : la fin de la toute-puissance ?

17:09 Ici l'Europe. © France 24

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 1 mn

Après des mois de négociations compliquées au sujet des réseaux sociaux et des géants du numériques, l’Europe mise sur la contrainte avec deux législations inédites : le DMA, qui encadre les marchés numériques, et le DSA, le règlement sur les services numériques. L'objectif est de contraindre les plateformes numériques à s’attaquer aux contenus et produits illicites, haineux, mais aussi stopper les publicités ciblées déloyales proposées en ligne, avec une mise en application effective en 2023 dans les États membres.