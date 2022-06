Ici l'Europe

La guerre en Ukraine a rebattu les cartes d'une arlésienne : l'Europe de la défense. Face à l'agression de la Russie de Vladimir Poutine, les lignes bougent au sein des 27. Lors du sommet des 30 et 31 mai, les Européens ont acté d'investir davantage dans des équipements militaires made in Europe : 500 millions sur les deux prochaines années pour renforcer les capacités industrielles du vieux continent.

Publicité

Plusieurs États membres, parmi lesquels l'Allemagne et l'Espagne se sont engagés à augmenter leur budget de la défense pour atteindre 2 % du Produit intérieur brut (PIB). L'alliance Atlantique se renforce aussi avec de nouveaux candidats, la Finlande et la Suède. Les deux projets européens et atlantistes sont-ils toujours antinomiques ? Une défense vraiment européenne va-t-elle enfin connaître un coup d'accélérateur avec cette crise ?

Émission produite par Georgina Robertson, Sophie Samaille, Perrine Desplats et Isabelle Romero

Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne