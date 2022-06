Ici l'Europe

La guerre en Ukraine risque-t-elle de plonger l'Europe dans la récession ? Les 27 pays membres ont déclenché plusieurs salves de sanctions à l’encontre de la Russie, qui génèrent une inflation record. Pour la juguler, les banques centrales relèvent leurs taux, faisant planer le risque d’un ralentissement de l’économie.

L’euro a commencé à chuter, certains pays affichent déjà des taux de croissance négatifs pour l'année en cours et les prévisions sont encore plus pessimistes pour 2023. La Banque centrale européenne est accusée d’avoir du retard sur son homologue américaine, la Fed, pour maîtriser l’inflation et certains déplorent son manque de marge de manœuvre. Les marchés s’affolent, l’euro plonge et les entreprises réclament de l’aide. Comment donc éloigner le spectre de la récession ?

Émission préparée par Isabelle Romero, Perrine Desplats, Sophie Samaille et Georgina Robertson

