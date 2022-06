Ici l'Europe

Avenir de l'Europe : une conférence citoyenne fructueuse et suivie d'effets ?

Par : Caroline DE CAMARET

Premier bilan pour la Conférence sur l’avenir de l’Europe (CoFoE). Cet exercice de démocratie participative a duré un an et a permis d’impliquer les citoyens dans l’élaboration des politiques européennes. La remise des 49 chapitres de recommandations a eu lieu le 9 mai. Le Conseil des 27 chefs d’État et de gouvernement a promis d’y donner suite lors du sommet des 23 et 24 juin.

Entamé en pleine pandémie et rattrapé par la guerre en Ukraine, cet exercice a manqué de visibilité : sera-t-il vraiment suivi d'effets et de changements pour l'UE ? Faut-il pérenniser une assemblée citoyenne ou changer les traités pour démocratiser encore notre Europe ?