Ici l'Europe

L’IVG en Europe : un droit à géométrie variable ?

Par : Xavier CHEMISSEUR | Marie BRÉMEAU 1 mn

Aux États-Unis, la Cour suprême a réalisé une volte-face historique et mis un terme à la protection fédérale de l’IVG, balayant ainsi la jurisprudence de l’arrêt Roe vs Wade, qui datait de 1973. Dans la foulée, plusieurs États ont interdit ou restreint l’accès à l’avortement. Un droit menacé et à géographie variable donc. Mais qu’en est-il au sein de l’Union européenne ?

La quasi-totalité des États membres de l'UE, à l'exception de Malte, autorisent l'IVG, mais les délais varient d'un pays à l'autre et les conditions aussi. Le Parlement européen vient de voter, à une large majorité (324 pour et 155 contre), en faveur de l'inscription du droit d'avorter dans la Charte des Droits fondamentaux. Cette charte, juridiquement contraignante, a la même valeur que les traités et nécessite l'unanimité des 27 pays membres pour la modifier. Une unanimité qui reste loin d'être gagnée. À l'inverse, faut-il craindre un scénario à l'américaine pour le droit à l'avortement ? Émission préparée par Isabelle Romero, Georgina Robertson, Luke Brown et Perrine Desplats Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.