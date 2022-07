Ici l'Europe

Pour se détendre un peu avant les vacances, sourire tout en apprenant des choses, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir les coulisses d’une série franco-allemande étonnante, "Parlement". Entièrement tournée au Parlement européen de Strasbourg et Bruxelles, elle raconte sur un mode satirique les mésaventures d’un candide assistant parlementaire, témoin de la fabrication des lois européennes.

Eurodéputés, fonctionnaires européens, lobbyistes, institutions, nul n’est épargné par cette série moqueuse, informée et atypique, qui nous montre des Français, Allemands, Espagnols, Néerlandais et Britanniques... ainsi que leurs petits arrangements et leurs travers nationaux. Qu’il est difficile de se mettre d’accord à 27 ! Chacune des directives vaut des trocs et négociations ubuesques.

Une émission préparée par Isabelle Romero, Luke Brown et Perrine Desplats.

