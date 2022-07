Tour d'horizon des temps forts de notre émission "Ici l'Europe". Les politiques des pays européens et les élus des institutions de l'UE ont répondu présent pour débattre des enjeux cruciaux pour notre continent. Une actualité dominée bien sûr par la guerre en Ukraine mais aussi la pandémie ou l'urgence climatique.

Publicité

Avec la guerre en Ukraine, les flux migratoires - venus du Sud en 2015 avec la guerre en Syrie - explosent désormais à l'Est. Un véritable défi pour l'Union européenne qui doit pouvoir compter sur des amis sur la scène internationale, en particulier l'Afrique menacée de famine en raison des conséquences économiques de cette guerre, comme nous l'expliquent trois premiers ministres européens : Alexander de Croo (Belgique), Xavier Bettel (Luxembourg) et Andrej Plenkovic (Croatie). Tandis que la nouvelle Présidente du Parlement européen, la maltaise Roberta Metsola est venue partager sa profession de foi européenne.

Cette union à 27 se doit d'être plus géopolitique que jamais. Ce conflit à ses portes contraint l'UE à réagir par des sanctions contre la Russie et une dénonciation des crimes de Vladimir Poutine, comme le soulignent les chefs de l'exécutif européen : Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne et Charles Michel, Président du Conseil Européen.

Pourtant cette union se fait dans la diversité. En effet, des nuances et divergences existent entre les Etats sur l'efficacité des sanctions, la défense européenne, ou les réfugiés : un débat politique indispensable, que nous avons fait vivre sur le plateau du Parlement européen ou celui de la Journée de l'Europe avec des eurodéputés très impliqués.

Mais ces derniers mois ont aussi été marqués par la fin de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, grand exercice démocratique et participatif, projet phare de la Présidence française du Conseil de l'UE. Les différents panels de citoyens des 27 pays de l'Union ont rendu leurs conclusions le 9 Mai dernier, insistant sur l'Europe de la santé et de l'énergie. Nous avons suivi quatre jeunes participantes tout au long de cette aventure à travers un documentaire et un web doc et interviewé son coprésident Guy Verhofstadt ainsi que des eurodéputés engagés dans ce projet.

Enfin, l'Europe s'efforce d'atteindre des objectifs ambitieux en matière de sauvegarde de notre planète, réduction des émissions de CO2, mais aussi lutte contre les déchets, l'un pilier de l'UE pour une économie circulaire, c'est la loi sur le « droit à la réparation» qui devrait être votée en fin d'année. Certains citoyens ont devancé l'appel comme nous le montre le reportage de notre correspondante a Bruxelles Alix le Bourdon.

Une émission produite par Sophie Samaille, Perrine Desplats et Isabelle Romero

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne