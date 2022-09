Ici l'Europe

État de l'Union : la présidente Ursula von der Leyen à la reconquête des Européens

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 1 mn

Ce mercredi 14 septembre à Strasbourg, Ursula von der Leyen a passé son grand oral. Une heure de discours sur l'état de l'Union européenne devant les parlementaires européens, pour dévoiler son programme pour l'année à venir. Soutien à l'Ukraine, réforme du secteur de l’énergie, réaffirmation des valeurs démocratiques, modification des règles de gouvernance économique, ambition climatique, solidarité intergénérationnelle : la présidente de la Commission européenne a mis en avant l’ADN des Européens et leur capacité à réagir vite aux crises, quand ils sont unis. Mais l'Europe est à la croisée des chemins, avec la montée des extrêmes et des populismes sur fond d’hyperinflation et de grogne sociale. Alors, mention très bien ou passable pour cet oral ?

