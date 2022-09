Ici l'Europe

Pour cet entretien au Berlaymont, le siège de la Commission européenne à Bruxelles, Caroline de Camaret reçoit le commissaire en charge de l’Économie, ancien président du Conseil italien, sous l’étiquette du Parti démocrate, Paolo Gentiloni.

Publicité

Au niveau européen, son pronostic économique est pessimiste. Selon lui, on note une bonne croissance à la sortie de l’été, mais "c’est possible qu’une récession arrive en Europe à la fin de l’année, dès le dernier trimestre : ça dépend beaucoup de l’énergie". Celui qui était ministre des Affaires étrangères de l’Italie en 2014, au moment de l’invasion de la Crimée, estime que les 27 sont incroyablement unis sur les sanctions, cette fois, et rapides : " le 8ᵉ paquet de sanctions porte sur plus de 100 personnes et entités russes, il restreint encore le commerce, notamment de l’acier, et plafonne le prix du pétrole russe, en accord avec le G7. On va arriver à un plafonnement du prix du gaz, au moins pour le russe. C’est plus compliqué pour le gaz naturel liquéfié, le norvégien et l’algérien, pour lesquels il faut d’autres mécanismes."

À propos du Royaume-Uni et de la baisse de la livre, après la décision de la Première ministre, Liz Truss d’exonérer les entrepreneurs de certaines taxes, le commissaire Gentiloni livre son analyse : "il faut comprendre la leçon des marchés, ils peuvent réagir vite du fait de choix faits dans la mauvaise direction. La situation a changé en quatre jours au Royaume-Uni. C’est une leçon pour tous les Européens. Il faut être prudent et sérieux."

"J’essaierai d’avoir, pour mon pays, une attitude européenne"

Sur l’élection du gouvernement le plus à droite de l’après-guerre en Italie, il veut penser qu’il s’inscrira dans une continuité européenne : "l’Italie est un système démocratique fort avec des contrepouvoirs du parlement, du président (...) Je ne crains pas qu'une dictature de droite s’installe, mais on jugera sur les faits, pas sur les discours, sur l’attitude vis-à-vis de l’Europe et le plan de relance ". Une enveloppe qui contient encore 140 milliards d’euros pour l’Italie a été négociée, assortie d’objectifs. Le commissaire mentionne l’article 21 des Traités : "en face de circonstances modifiées objectives, les pays peuvent changer quelques points. Et en effet, on peut arguer de l’inflation de composants industriels introuvables, mais on ne changera pas les textes signés du tout au tout avec un nouveau gouvernement."

À propos de la situation économique en Italie, alors que le gouvernement Draghi a réussi à faire la baisser la dette et limité le déficit, avec une croissance économique qui n’est pas négative, il affirme qu'"il faut que cette ligne de responsabilité continue. La coalition de droite qui a gagné les élections a déclaré vouloir poursuivre dans cette voie."

Enfin, sur son rôle de commissaire, face à un gouvernement italien qui pourrait porter atteinte aux libertés dans son pays et donc aux valeurs européennes, Paolo Gentiloni confie : "je sais que ce ne sera pas facile, mais j’essaierai d’avoir, pour mon pays, une attitude européenne. En étant commissaire, j'ai juré de défendre les intérêts de l’Union européenne, ses valeurs et l’État de droit. Bien sûr, j’adore mon pays, mais je suis commissaire européen. »

Émission préparée par Isabelle Romero, Sophie Samaille et Perrine Desplats

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne