Ici l'Europe

Incendies, sécheresses, canicules... La forêt européenne a été mise à rude épreuve cet été. Environ 800 000 hectares ont brûlé en quelques semaines. Début septembre, le Parlement européen a validé un important projet pour nos forêts avec, comme mesure phare, la plantation de trois milliards d’arbres d’ici 2030. Si le chiffre frappe les esprits, l’objectif est-il atteignable ? Si la superficie forestière mondiale a diminué, celle de l’Union se maintient à 38 % du territoire mais ne représente que 5 % de la forêt à l’échelle planétaire. L’UE a beaucoup d’ambition pour ses forêts et celles du globe : diminuer les émissions de CO2 par le biais de ces puits à carbone mais aussi exploiter cette ressource de façon durable. Des objectifs parfois concurrents.

Émission préparée par Sophie Samaille, Perrine Desplats et Isabelle Romero.

