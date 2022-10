Ici l'Europe

Confrontés à la hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie, les Européens s’inquiètent d'une situation économique qui pourrait faire grimper le chômage et virer à la récession. Pour Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux, il faut soutenir les PME et les salaires.

Après la crise du Covid-19, l'Europe a connu une période de reprise et de baisse du chômage allant même jusqu'à une pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs. Mais l'inflation et la crise énergétique ont changé la donne, ce qui crée de fortes inquiétudes sur l'emploi pour l'avenir. "La crise menace les secteurs énergivores avec un risque de baisse de la production et donc d’arrêt d'activité et de chômage", souligne Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux.

L’inflation s'est envolée à un niveau record de 10 % en moyenne dans la zone euro et réduit fortement le pouvoir d’achat des Européens. Une inflation qui touche l’énergie mais aussi beaucoup de matières premières. "Les PME, par exemple le boulanger, sont parfois confrontées à des situations existentielles, explique Nicolas Schmit. (…) Il est urgent de soutenir les PME, c'est une question de survie pour les emplois en danger. On le sait, dans l'UE, l'emploi dépend beaucoup des PME."

Le commissaire européen insiste aussi sur les conséquences sociales de cette crise, notamment face aux factures énergétiques que beaucoup d’Européens ne peuvent honorer : "Réduire la pauvreté, lutter contre le déclassement social est l’urgence absolue."

Risque de récession

À propos de la directive sur le salaire minimum en Europe adoptée par le Parlement et le Conseil européens, Nicolas Schmit précise : "C’est maintenant aux États de la transposer dans leur droit national, c’est un signal fort qui doit inspirer les politiques dans les États membres, afin que les bas salaires et les salaires moyens ne décrochent pas par rapport à la hausse des prix. (…) L’inflation a un impact sur la demande globale et peut créer une récession en Europe."

Face aux phénomènes de démission et de désinvestissement de certains salariés face à l'emploi, le Luxembourgeois explique : "Le Covid a montré que dans certains secteurs, les conditions de travail sont difficiles et les salaires trop bas. Dans la restauration et le secteur sanitaire, il faut réagir et offrir aux salariés de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés."

Enfin, Nicolas Schmit estime que chaque pays ne peut prendre de mesures sans coordination européenne, comme l'a fait l'Allemagne avec son énorme bouclier énergétique : "Cela risque de fragmenter l'économie européenne, c'est une menace pour le marché intérieur. (…) Il faut voir comment on peut soutenir les entreprises et les ménages (…), les économies sont reliées les unes aux autres, la récession de l'un des pays peut nous emporter tous."

