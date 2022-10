Ukraine : les 27 en mode panique !

17:07 Ici l'Europe © France 24

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 1 mn

C'est l’escalade à l'est. Après une puissante contre-offensive de l'Ukraine face aux forces russes, le Kremlin a répondu par une pluie de bombes, et la menace nucléaire n’a jamais été aussi explicite. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande encore plus d’aide militaire et stratégique aux Européens pour contrer l’armée de Vladimir Poutine. L’UE reste pour l’heure ferme et solidaire dans son discours. Mais chacun des 27 doit faire face à une situation économique désastreuse et à la montée de la grogne sociale. Le coût de la guerre en Ukraine est désormais une récession programmée. Le huitième paquet de sanctions contre Moscou a été adopté : pas assez pour certains mais trop déjà pour d’autres, au vu de la facture. L’unité des 27 commence à s’étioler sur la question de l’arrêt total des importations de gaz et de pétrole russes, tout comme sur celle de la voie à suivre pour sortir de la crise.

