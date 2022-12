Ici l'Europe.

Attachez vos ceintures, direction la Lune ! Les Américains viennent de lancer avec succès la fusée Artemis, qui marque le lancement du programme américain de retour sur la Lune, prélude à un futur voyage vers Mars. Ils sont suivis de près par les Chinois qui investissent massivement dans la course aux étoiles. À la fin de l’année, Pékin aura achevé avec succès sa station spatiale Tiangong ("Palais céleste"). L’Europe est-elle à la traîne ?

L’autonomie d’accès des Européens à l’espace est actuellement fragilisée par le retard de trois ans de sa fusée Ariane 6. Le premier vol est dorénavant prévu fin 2023.

Pour tenter de rester dans la course aux étoiles, l’Agence spatiale européenne (ESA) voit son budget augmenter de 17 % à 17 milliards d’euros, entre 2023 et 2025. Mais l’heure des choix a sonné. L’ESA mise moins sur les vols habités, qui font rêver les foules, pour se concentrer sur les constellations de satellites – un enjeu stratégique sur le plan militaire, des communications et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle conquête spatiale ?

Émission préparée par Sophie Samaille, Isabelle Romero et Perrine Desplats.

