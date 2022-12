Ici l'Europe.

Yannick Jadot : "Si Emmanuel Macron a envie de prendre l’avion, il va à la COP15 et non à Doha"

À l’issue du Conseil européen, Yannick Jadot salue des résultats incontestablement positifs comme l’accord sur l’impôt mondial minimal sur les multinationales : "C’est une bonne nouvelle, même si on regrette qu’il ne soit que de 15 %, quasiment le plus bas en Europe, du dumping fiscal. Mais ça existe, on a un impôt et c’est tant mieux". L’eurodéputé français rappelle que le président Joe Biden avait proposé une taxation de 21 % et que la France et Allemagne s’y étaient opposés.

À l'issue du Conseil européen, Yannick Jadot salue des résultats incontestablement positifs comme l'accord sur l'impôt mondial minimal sur les multinationales : "C'est une bonne nouvelle, même si on regrette qu'il ne soit que de 15 %, quasiment le plus bas en Europe, du dumping fiscal. Mais ça existe, on a un impôt et c'est tant mieux". L'eurodéputé français rappelle que le président Joe Biden avait proposé une taxation de 21 % et que la France et Allemagne s'y étaient opposés.

Publicité Autre temps fort, la décision de la Hongrie de lever son veto sur les 18 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine en échange de l'approbation par ses homologues européens de son plan de relance. Ces fonds européens ne seront débloqués que si Viktor Orban produit une vingtaine de réformes. "En Hongrie, il y a de la corruption, la justice est menacée, la démocratie est menacée", estime Yannick Jadot. "Mais Viktor Orban va être obligé de mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour l'indépendance de la justice, lutter contre la corruption et c'est sur cette base qu'il pourra avoir accès aux fonds européens. Tant mieux si l'Europe lui impose de remettre de la démocratie dans son pays". Yannick Jadot "ne croit pas à un accord intéressant" sur le prix du gaz dans l'UE L'eurodéputé est plus réservé sur le plafonnement du prix du gaz : "Je ne crois pas à un accord intéressant, en raison du conflit au sein de l'UE sur ce sujet. Les Allemands veulent s'approvisionner à n'importe quel prix, ils ont mis un paquet de 200 milliards d'euros pour compenser la hausse des prix." En France, la flambée du prix du gaz et de l'électricité est lourde pour les finances publiques, pour les entreprises et les ménages. Selon Yannick Jadot, "la Commission européenne qui s'est unie avec l'Allemagne attend que le prix du gaz diminue pour que ce ne soit pas un sujet d'urgence." Mais si l'UE sort du gaz russe pour basculer vers le gaz naturel liquéfié (GNL) cela ne résoud pas tout car "l'approvisionnement du GNL est mondial et les prix instables", poursuit Yannick Jadot, avec du gaz de schiste importé des États-Unis. "C'est un gaz très cher et polluant. Il faut aller vers le renouvelable, les économies d'énergie, la sobriété et les investissements dans le bâtiment." Le Qatargate, une affaire "extrêmement grave" Interrogé sur l'affaire du Qatargate, véritable séisme qui secoue le Parlement européen avec plusieurs élus soupçonnés de corruption avec le Qatar, Yannick Jadot estime que "c'est extrêmement grave". Et il poursuit : "La corruption tue la démocratie, il y a une forte défiance des citoyens vis-à-vis de la politique et de l' Europe (…). Il va falloir être très sérieux avec une enquête et des sanctions lourdes". L'eurodéputé indique que son groupe, les Écologistes, se bat depuis des années pour améliorer la transparence des institutions européennes : "Les conservateurs, les socialistes et les libéraux bloquaient nos demandes (…). Le Commissaire Margaritis Schinas a repris tous les arguments des lobbyistes qui défendaient le Qatar, il faut savoir pourquoi!". Yannick Jadot plaide pour une Haute autorité de la transparence de la vie publique, un contrôle du patrimoine des élus et demande que les États soient considérés comme des lobbies. Selon lui, il faut scruter les votes, comme celui de l'accord avec Qatar Airways, pour déceler certaines influences cachées. Indigné par le voyage d'Emmanuel Macron à Doha Alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu au Qatar pour la demi-finale du Mondial-2022 opposant la France au Maroc, Yannick Jadot s'indigne : "Ces déclarations sont terribles (…). Le président Macron participe comme les Qataris à une instrumentalisation du sport pour faire de la politique et valider cette Coupe du monde, avec tous les drames humains et toute la corruption qu'il y a derrière. C'est scandaleux!" Alors que se tient au même moment à Montréal la COP15 sur la biodiversité qui doit sauver le vivant, l'eurodéputé conclut : "Si Emmanuel Macron a vraiment envie de prendre l'avion, qu'il aille à la COP15 à Montréal et non à Doha." Émission préparée par Isabelle Romero, Perrine Desplats et Sophie Samaille.