Ici l'Europe

Cette semaine a été marquée par des tensions autour de l'Ukraine, à quelques jours du triste anniversaire de l'invasion de son flanc est, mais aussi des tensions du côté du pays voisin, la Moldavie. Les 27 sont en train d'augmenter les sanctions et de livrer des armes aux Ukrainiens. Notre invitée, Laurence Boone, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes en France, revient sur ces actualités.

Alors que les pays membres de l’OTAN livrent une course à la logistique pour accélérer les livraisons d’armements en Ukraine, la secrétaire d’État chargée des affaires européennes en France, Laurence Boone, estime que "l’Europe n'a pas du tout à rougir, bien au contraire. Que fournit-on à l'Ukraine ? D'abord des armes, c'est ce dont ils ont besoin et des armes qu'ils peuvent utiliser immédiatement. Des munitions, des chars, des canons, des véhicules blindés", explique-t-elle.

"Ensuite, on fournit de la formation : 30 000 soldats ukrainiens sur le sol européen. Les Français ont fourni des blindés. La semaine dernière encore, le ministre de la Défense italien et le ministre de la Défense français ont fait des annonces communes […] Donc, sur tout le plan militaire, financier, humanitaire, l'Union européenne est largement au rendez-vous" conclut Laurence Boone. En parallèle de cette aide, la secrétaire d’État aux Affaires européennes récuse l’idée d’un ralentissement dans les sanctions :

On sape régulièrement et avec force la capacité de la Russie à maintenir son économie […] On a gelé ses avoirs, on a ciblé les oligarques et on n'exporte plus rien qui puisse être utilisé à double usage, de manière civile et militaire. On l'affaiblit durablement sur le plan militaire, durablement sur le plan économique, et durablement sur le plan technologique. L'idée, c’est de dire "plus jamais ça".

Concernant les demandes de "réparations", de versement des avoirs russes gelés directement à l’Ukraine, Laurence Boone explique qu’il faut désormais regarder ce qu’il est possible de faire, internationalement et juridiquement parlant : "Nous, nous agissons toujours dans le cadre du droit. Nous ne sommes pas la Russie. Le sujet de l'impunité, c'est aussi de recueillir des preuves. On a envoyé des laboratoires avec des magistrats sur place en Ukraine pour accumuler le maximum de preuves. Et le sujet de l'impunité dans un troisième temps, c'est la construction ou la coordination d'un tribunal qui permette de juger tous ceux qui ont participé à l'agression de la Russie envers l'Ukraine."

"L’Ukraine fait partie de la famille européenne"

Quelques jours après le discours de Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen, la question d’une adhésion à l’Union européenne est à nouveau sur la table. "L’Ukraine fait partie de la famille européenne", affirme la secrétaire d'État chargée des affaires européennes en France. "Nous voulons tous […] que l'Ukraine, comme la Moldavie et les Balkans, se tournent et aient envie d'être associés à l'Union européenne plutôt qu'à la Russie."

"Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire pour que l'Ukraine puisse avoir à la fois le même niveau de développement économique et institutionnel qui lui permettent d'absorber toutes les règles et normes qu'on a dans l'Union européenne […] Les Ukrainiens ont fait des efforts considérables en matière de lutte contre la corruption. On ne veut pas les perdre, mais on ne veut pas se perdre. Avant, on faisait des élargissements pour le développement économique. Aujourd'hui, on a une logique sécuritaire qui est très importante et qui doit être prise en compte", rappelle-t-elle.

Vers une politique commerciale "beaucoup plus assertive"

Interrogée sur la question de la Moldavie, ce pays voisin de l’Ukraine qui s'inquiète d’un coup d’État russe , Laurence Boone réaffirme son soutien à la Première Ministre Maia Sandu : "La Moldavie subit des tentatives de déstabilisation. Elle subit beaucoup de désinformation russe. Ce que nous, nous faisons, c'est d'abord soutenir Maia Sandu, que j'ai rencontrée récemment dans sa lutte contre la corruption. Elle en a fait la priorité du gouvernement. Nous la soutenons pour qu'elle ait de l'énergie, pour que sa population ne soit pas privée d'énergie tout cet hiver. Elle est vraiment dans un combat pour des valeurs européennes, que nous allons accompagner, face à des valeurs russes que nous combattons également."

Au sujet des 370 milliards d’investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique que projette d’investir le président américain Joe Biden, la Première ministre française Élisabeth Borne a appelé à être ferme en matière commerciale. Laurence Boone le confirme :

Ce qui a été décidé au dernier Conseil européen et que la Première ministre a réappuyé, c’est une réponse forte sur trois points. Sur le point financier, sur la simplification bureaucratique et sur le fait d’avoir une politique commerciale qui soit beaucoup plus assertive. C’est une Europe qui s’assume puissante de façon décomplexée. Sur la simplification bureaucratique, on est en train de diviser les temps d’approbation des subventions par deux et si ça ne suffit pas on ira plus loin. Sur le plan du commerce, nous nous sommes dotés d’instruments. Quand les États-Unis proposeront des aides d’État d’un montant "x" sur la table ils nous le diront et on pourra proposer à la même entreprise la même chose.

Les aides d’État devraient donc aller plus vite grâce à un assouplissement des règles des 27 mais les petits pays craignent que les grands pays ne les dépassent. Laurence Boone se veut rassurante. “Il faut être très réaliste et pragmatique. Il y a des aides d’État qui peuvent être assouplies pour les pays qui ont les moyens d’en faire et pour ceux qui n’en ont pas, il reste de l’argent du plan de relance, il y a les fonds de cohésion et ils vont les utiliser.”

Sur la question migratoire, la secrétaire d’État chargée des affaires européennes en France juge que les murs sont inutiles pour régler la situation. “Il y a des personnes qui viennent demander l’asile et il y a des raisons économiques. Nous disons qu’il faut être humain et sérieux [...] Nous avons donc décidé de dédier 10 % de l’aide publique au développement aux jeunes pour les aider à construire une vie économique chez eux aussi. Cette politique migratoire s’appelle le pacte asile et migration.”

Enfin, Laurence Boone évoque la création d’une haute autorité de la transparence, demandée par nombre d’élus après le scandale du Qatargate : “Il est plus que temps de consolider la structure éthique de ces institutions. Il faut qu’il y ait un code très précis, avant les prochaines élections de 2024.”

