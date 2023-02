Ici l'Europe

Edition spéciale - Ukraine un an après : la guerre aux portes de l'Europe

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 2 mn

Un an après l'offensive russe en Ukraine, Caroline de Camaret et Marie Brémeau reçoivent l'ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, et analysent les enjeux géopolitiques de cette guerre en particulier à travers le prisme européen. Le retour d'une guerre de grande envergure aux portes de l'UE inquiète et divise ou mobilise les 27.

Le 24 février est une date qui marquera l'Union européenne, surprise il y a un an par le déclenchement de l'offensive russe, à l'exception des pays de l'Est, habitués à se défier de Vladimir Poutine. Les Européens ont-ils bien réagi ? Nous analysons les efforts mis en œuvre par les Vingt-sept pour mettre fin à la guerre : l'envoi de toujours plus d'armes, la montée en puissance de sanctions contre Moscou, l'ouverture de négociations d'adhésion pour donner un espoir aux Ukrainiens, la prise en charge des réfugiés, les tentatives pour renouer le dialogue diplomatique. Dans cette émission, nous tentons aussi d'analyser les causes profondes du déclenchement de ce nouveau conflit et de nous projeter dans sa résolution et un futur incertain. Autour de notre invité fil rouge, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français et ministre des Affaires étrangères, nous avons recueilli les témoignages d'Ukrainiens : Liudmyla Buimister, députée ukrainienne ; et Constantin Sigov, philosophe, auteur de "Quand l'Ukraine se lève - La naissance d'une nouvelle Europe", Mais aussi d'Européens : Daniel Freund, député européen, les Verts/ALE (Allemagne) et Vincenzo Sofo, député européen, Conservateurs et Réformistes européens (Italie), Avec une interview exclusive du vice-Premier ministre de Moldavie, Nicu Popescu, alors que le pays est sous la menace d'une déstabilisation russe et demande protection à l'Union européenne. Émission préparée par Isabelle Romero, Sophie Samaille et Perrine Desplats