Ici l'Europe

La gestion des flux migratoires est une éternelle épine dans le pied des 27 membres de l'Union européenne, incapables depuis des années de s’entendre sur une réelle politique commune en la matière. Énième drame dimanche 26 février : le naufrage d'un bateau au large des côtes de la Calabre, en Italie, où des dizaines de migrants ont trouvé la mort. Depuis des années, la mer Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert pour celles et ceux qui espèrent atteindre l’eldorado européen.

Publicité

Dans de nombreux pays parmi les 27, on durcit le ton : en restreignant les sauvetages en mer des embarcations de migrants, comme cela a été voté récemment en Italie ; en érigeant des murs à l’instar de la Pologne ou de la Finlande ; en menant une vaste campagne de sensibilisation contre l’immigration, comme c’est le cas en Suède. Un peu partout, on multiplie et encourage les retours dans les pays d’origine. L’Union européenne se barricade, mais en ordre dispersé.

L’Allemagne joue cavalier seul et fait presque figure d’exception en assouplissant très largement les conditions d’entrée des étrangers sur le territoire national. Et la politique commune dans tout ça ? Si tous s’accordent sur la nécessité de réformer le Pacte asile et immigration, le consensus sur la question semble impossible.

Émission préparée par Yi Song, Sophie Samaille et Isabelle Romero

"Le projet a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subventions du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables conformément au droit applicable. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet."

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne