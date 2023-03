Ici l'Europe

Le retour de flamme entre Londres et Bruxelles

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 1 mn

Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a été consommé. Depuis le Brexit, les tensions se sont accumulées entre les deux rives de la Manche : pêche, immigration, statut de l’Irlande du Nord... Le 27 février dernier, une épine dans le pied des anciens partenaires a été enlevée avec la signature d'un compromis appelé "cadre de Windsor". Il précise les modalités des contrôles douaniers en mer d’Irlande pour les échanges de cette province britannique. Objectif : protéger le marché commun européen tout en évitant le retour d’une frontière terrestre entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. C’est donc tout sourire que la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen, a posé aux côtés du Premier ministre britannique Rishi Sunak. Est-ce le début d’une nouvelle entente cordiale entre Londres et Bruxelles ?

