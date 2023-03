Ici l'Europe

Quelle est la place du nucléaire dans l’énergie décarbonée du futur ? Ce débat fracture les pays de l'Union européenne. Le 16 mars dernier, la Commission européenne a dévoilé son projet de règlement pour une industrie zéro-émission (Net-Zero Industry Act). Censé améliorer la compétitivité des Vingt-Sept dans les industries "propres" face au protectionnisme de Washington et Pékin, ce texte accepte les incitations à produire de l'énergie nucléaire, mais pas avec la technologie actuelle.

Avec ce nouveau règlement, l’Union européenne aidera surtout les centrales de quatrième génération restant aujourd'hui à un stade expérimental. Une déconvenue pour la France qui avait annoncé, avec 10 autres pays européens, un renforcement de leur coopération dans l’atome civil pour développer de nouveaux projets.

Ces 11 pays européens souhaitent que l’hydrogène bas carbone issu du nucléaire fasse jeu égal avec l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables. Objectif : respecter les objectifs de neutralité carbone de l'UE en 2050.

De leur côté, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg et l'Espagne ont beaucoup misé sur l’éolien et le solaire. Par ailleurs, la Commission européenne a dévoilé sa proposition de refonte du marché européen de l’électricité. Elle est saluée par la France pour la possibilité offerte au renouvellement de son parc nucléaire. La bataille, texte après texte, pour ou contre le nucléaire risque-t-elle de mettre en cause la transition écologique pourtant nécessaire du Vieux Continent ?

Émission préparée par Sophie Samaille, Perrine Desplats et Isabelle Romero

