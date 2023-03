Ici l'Europe

L’euthanasie progresse en Europe : la France, prochain pays à l’autoriser ?

Par : Caroline DE CAMARET | Marie BRÉMEAU 1 mn

Peut-on choisir la façon dont on meurt et le moment ? Alors que le Président français Emmanuel Macron doit recevoir les premières conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie le 3 avril, la possible légalisation d’une "aide active à mourir" est sur la table en France, à l'instar de ce qui se fait chez certains voisins européens, comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Italie ou l'Autriche. En revanche, dans neuf pays européens, toute aide à mourir reste totalement interdite.

Aux Pays-Bas, en Belgique, ou en Espagne, les médecins peuvent aider un patient à mourir en injectant un produit létal. D'autres États membres ont légalisé ou dépénalisé le suicide médicalement assisté – un médecin prescrit des substances létales que la personne ingère ou s'injecte –, comme en Autriche, mais aussi en Italie. Troisième option : l'équipe médicale en charge du patient décide de ne pas prendre de mesures pour prolonger la vie, en administrant des analgésiques et débranchant le respirateur, par exemple, ce qui est possible en France avec la loi Clays-Leonetti. En Bulgarie, à Chypre, à Malte, en Pologne, en Irlande, en République tchèque, en Roumanie, en Lettonie et en Lituanie, ce geste peut vous conduire en prison pour de longues années. Émission préparée par Perrine Desplats, Isabelle Romero et Georgina Robertson. >> À lire aussi : Légiférer sur la fin de vie en France, que fait le reste de l'Europe ?