Ici l'Europe

Le vice-président de la Commission européenne chargé des affaires interinstitutionnelles et de la prospective s’exprime sur le "cadre de Windsor" et les nouvelles relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il aborde aussi la guerre en Ukraine et ses conséquences géopolitiques et économiques, comme l’impact sur l’approvisionnement en gaz.

Destiné à faciliter la circulation des marchandises au sein du Royaume-Uni, en évitant toute frontière physique, le "cadre de Windsor" a été conclu début mars par la Commission européenne et le Premier ministre britannique conservateur Rishi Sunak. Le vice-président Maros Sefcovic, négociateur post-Brexit, se félicite pour cet accord qu'il juge "bon et applicable". "Nous avons vécu deux années de tensions, mais avec la nouvelle équipe de Rishi Sunak, tout était absolument différent : mes relations avec le ministre des Affaires étrangères britannique et celui responsable de l’Irlande du Nord étaient magnifiques".

"Nous voulons ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations avec le Royaume-Uni et promouvoir la paix sur l’île."

Selon le vice-président slovaque de la Commission européenne, l’Irlande du Nord bénéficiera de cet accord "puisqu’elle aura accès au marché unique européen et au marché britannique, ce qui va attirer les investisseurs et favoriser son redémarrage économique". Il confirme que le "cadre de Windsor" ouvrira la voie à l’accès du Royaume-Uni au programme scientifique Horizon – le programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’UE doté d’un budget de près de 80 milliards de livres sterling – "à condition que les Britanniques versent leur contribution".

Sur les conséquences de la guerre en Ukraine, le vice-président Sefcovic se dit inquiet de l’inflation et de la hausse des prix de l’énergie mais, selon lui, le soutien de l’UE à l’Ukraine n’a pas failli : "Nous avons fait tout notre possible dès le premier moment pour soutenir les Ukrainiens prêts à défendre leur pays. Nous avons versé 70 milliards d’euros pour les Ukrainiens et les pays européens qui les accueillaient. Les citoyens européens ont ouvert leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux. (…) À un moment, les Ukrainiens étaient près de 8 millions sur notre sol, même les Américains ont trouvé cela impressionnant."

Concernant l’aide financière, politique et militaire, "elle doit continuer", indique Maros Sefcovic. Alors que la Suède est toujours bloquée par la Turquie, qui veut l’extradition des opposants au Président Recep Tayyip Erdogan, et le gouvernement hongrois de Victor Orban, le vice-président de l’exécutif estime que "tout le monde bénéficierait du fait que la Finlande et la Suède fassent partie de l’OTAN : notre région est la plus affectée par la guerre en Ukraine, on doit travailler pour l’adhésion de la Suède à l’OTAN".

Il reconnait que la Russie garde l’image du libérateur de la Tchécoslovaquie après la Seconde Guerre mondiale. Certains Slovaques sont influencés par la désinformation pro-russe, "surtout par les thèses complotistes, mais, malgré cela, mes concitoyens sont euro-optimistes, ils ont accueilli avec euphorie l’adhésion récente à l’Euro et à Schengen", rassure-t-il.

Enfin, Maros Sefcovic est responsable de l’approvisionnement en gaz des pays de l’UE, qui prévoient de mettre en commun la demande et de signer leurs premiers contrats gaziers conjoints dans les mois à venir via une plateforme commune. "On doit utiliser d’une manière beaucoup plus efficace notre poids politique, économique et le marché unique pour faire pression et diminuer le prix du gaz", estime-t-il. "Pour la première fois dans l’Histoire de l’UE, on va organiser l’achat, l’appel d’offre, mois après mois, pour obtenir assez d’approvisionnement pour nos stocks et éviter des hausses de prix inacceptables, ce qui est très important pour la compétitivité de notre économie".

