Alors que le gouvernement espagnol, dirigé par le socialiste Pedro Sanchez, vient d'essuyer un revers lors des élections régionales du 28 mai, le pays s'apprête à prendre la présidence tournante du Conseil de l’UE. Cette dernière s’annonce compliquée après la convocation d’élections législatives anticipées pour le 23 juillet. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, est l'invité d'Ici l'Europe pour parler des priorités de l'Espagne ces six prochains mois, de la montée de l'extrême droite dans l'UE, de l'aide européenne à l'Ukraine et des conséquences de la guerre.

"On sera aux côtés de l'Ukraine tant qu'il le faudra"

La destruction du barrage de Kakhovka a inondé une zone de plus de 600 km² dans le sud de l'Ukraine. et Russes et Ukrainiens s’en rejettent la responsabilité. José Manuel Albares condamne cette attaque avec fermeté : “La destruction des infrastructures civiles est complètement contraire au droit international humanitaire. Même les guerres ont des lois (...). Par conséquent, nous voulons qu’il y ait une enquête, et que les coupables de ce crime (...) en répondent devant la justice internationale. L'Espagne est engagée auprès du procureur Kahn de la Cour pénale internationale pour faire toute la lumière sur ce crime et qu'il n’y ait pas d’impunité”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré l’absence d’aide humanitaire de l’UE, mais le ministre espagnol l’assure : “On sera aux côtés de l’Ukraine tant qu’il le faudra”. José Manuel Albares insiste sur le renforcement du paquet d’aide humanitaire de son pays pour l’Ukraine, qui représente déjà quelque 300 millions d’euros, “le plus grand paquet d’aide humanitaire qu’on n'a jamais donné dans notre histoire à un seul pays”, et il enjoint l'UE à “faire de même”.

Mais outre cette aide humanitaire, l’Ukraine demande également à l’Espagne de lui fournir des missiles anti aériens Patriot. José Manuel Albares rappelle que l’Espagne fournit déjà “plusieurs systèmes de défense anti aérienne” et va “étudier toute demande qui vient de l’Ukraine en accord avec nos partenaires européens”, pour qu’elle puisse “défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et qu’elle puisse défendre les civils innocents.”

Montée de l’extrême droite en Europe : "Il faut arrêter cette vague"

Arrivé derrière le Partido Popular lors des élections régionales du 28 mai (à 28 % contre 31 %), le PSOE de Pedro Sanchez ne contrôle plus qu’une des dix grandes villes du pays et quatre régions sur dix. José Manuel Albares salue la décision “très démocratique” du Premier ministre socialiste de convoquer des élections législatives le 23 juillet, “dès que cela était possible”, afin de savoir où se situe son parti à l’échelle nationale et pour “avoir une voix forte pendant la présidence de l'Union européenne de la part de l’Espagne”.

Il rappelle, par ailleurs, que “le Partido Popular, là où il a gagné, a devancé de très peu” le PSOE et ne pourra former des gouvernements que par une coalition avec Vox, le parti d’extrême droite. Il prévient donc les Espagnols : cette coalition d’une droite radicalisée avec une extrême droite, “dont beaucoup d'objectifs sont contraires à ce qui est aujourd'hui essentiel dans l’Europe”, mettra un coup d’arrêt aux progrès effectués par le gouvernement socialiste “avec une croissance qui est le double de l’Union européenne, une inflation qui était plus basse que le reste de l’UE.”

Mais l’Espagne n’est pas le seul pays de l’UE à connaître une montée de l’extrême droite : Grèce, Finlande, Suède, Italie sont autant d’exemples de gouvernements de coalition droite-extrême droite. Le ministre espagnol le regrette et y voit là le signe que “les valeurs de l’Europe sont défiées (...). Et il faut arrêter cette vague”. Il rejette, cependant, l’idée que les Européens n’adhèrent plus aux valeurs européennes “d’égalité, de pluralité et d’État de droit”, car elles sont selon lui “le moteur de la paix, de nos démocraties et de nos systèmes économiques.”

Plusieurs priorités pour la présidence espagnole du conseil de l’UE

Les élections législatives espagnoles tomberont juste trois semaines après la prise de la présidence tournante du Conseil de l’UE par le pays, le 1er juillet et pour six mois, au risque de provoquer un certain immobilisme pour ce mandat. Ce n’est pas l’avis de José Manuel Albares, en charge de cette présidence, qui rappelle que la France a connu des élections présidentielle et législatives lors de sa présidence, “et ça a été un succès”. Il affirme que la présidence espagnole “sera un grand succès pour l’Europe”. “On aura besoin des 26 autres et du Parlement européen, mais toute l’énergie, toute la volonté politique de l’Espagne va travailler pour la réussir”, confie-t-il.

Des textes très importants seront à l’agenda de ces six mois : la révision du marché de l’électricité, le plan de 500 millions d’euros pour les productions de munitions en Europe à destination de l’Europe et de l’Ukraine, la révision du pacte de stabilité et de croissance… En raison des élections du 23 juillet, le Premier ministre a reporté l’annonce des priorités de la présidence espagnole au mois de septembre. Mais le grands thèmes "sont déjà assez clairs", dit José Manuel Albares : faire revenir la paix en Europe, protéger les citoyens et faire face aux conséquences économiques et sociales de cette agression russe en Ukraine, réindustrialiser l’Europe, renforcer la compétitivité de l’UE et de ses entreprises, faciliter l’accès au logement pour les jeunes, travailler sur l'égalité hommes-femmes, sur les personnes en situation de handicap et "regarder vers l’extérieur", car “l’Europe a besoin d’amis et d'alliés dans le monde”.

D’ailleurs, les 17 et 18 juillet prochains se tiendra pour la première fois depuis des années le sommet UE-CELAC (Communauté des états latino-américains et des Caraïbes). Mais le projet de la Commission européenne d’un grand pacte avec le Mercosur – Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay – est au point mort car les écologistes l’accusent d’être trop polluant et la France traîne des pieds. José Manuel Albares assure que cet accord de coopération avec l’Amérique latine est l’une des priorités de l’agenda européen, car l’Amérique latine et l’Europe “sont très proches, parce que l’Amérique latine comme nous croit au multilatéralisme, refuse la guerre comme façon de régler des conflits entre États", explique José Manuel Albares. "Elle adhère à nos valeurs. (...) et si nous ne voulons pas voir l’Amérique latine se tourner vers d’autres partenaires, nous devons leur offrir un engagement politique fort, dont l’accord avec le Mercosur.”

Coopération franco-espagnole sur l'énergie et la question migratoire

En tant que pays frontaliers, l’Espagne et la France coopèrent sur beaucoup de dossiers. Elles ont récemment poussé ensemble pour que le calcul du prix de l’électricité soit découplé de celui du gaz – sans obtenir gain de cause. Mais elles ont obtenu que les installations d’énergies renouvelables espagnoles et les centrales nucléaires françaises soient mieux prises en compte et puissent faire partie des investissements et contrats à long terme.

Un compromis qui ne déplaît pas à José Manuel Albares, pour qui l’important est surtout que l’Europe ne se retrouve plus dans la situation du 24 février 2022, avec un chantage russe sur le gaz. Il faut donc, selon lui, “réformer le marché énergétique européen, mettre en place des interconnexions et pousser pour le renouvelable – parce que la part de renouvelable sera une part de notre souveraineté énergétique – et maintenir des mécanismes comme le plafonnement du prix du gaz, car chaque pays a besoin d’une structure énergétique mixte.”

Autre dossier de coopération franco-espagnole : la question migratoire. La police espagnole a récemment ouvert une enquête interne contre un haut gradé de la ville basque d’Irun, frontalière avec la France, soupçonné d’avoir fixé des jours de repos pour ses troupes en fonction du nombre de migrants arrêtés. La France a renforcé ses contrôles à la frontière, où une douzaine de personnes ont péri en deux ans.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères assure que “l’Espagne et la France sont très proches et se parlent très souvent” sur ces questions. Il souligne, par ailleurs, qu’il y a eu “une baisse de 80 % des entrées irrégulières en Espagne par rapport à 2022, et c’est la seule route d’entrée en Europe où il y a une baisse, surtout de ce niveau, grâce à la coopération avec les pays d’origine et de transit”. Il tient enfin à rappeler que son gouvernement “croit très fermement que l’espace Schengen est un acquis européen qu’il faut préserver. C’est un vrai atout pour nos citoyens et, par conséquent, nous refusons toute entrave à la libre circulation à l’intérieur de Schengen”.

Programme produit par Sophie Samaille, Juliette Laurain et Perrine Desplats.

