Ces derniers mois, la droite a remporté nombre de scrutins en Europe, mais elle doit clarifier son rapport avec l’extrême droite à l’approche des élections européennes du 9 juin 2024. Ici l'Europe reçoit le chef de file du parti français Les Républicains au Parlement européen, François-Xavier Bellamy. Ancien professeur de philosophie, il est classé dans le groupe Parti Populaire européen (PPE), qui vote parfois avec le groupe Renew centriste mais ne se prive pas de critiquer Emmanuel Macron.

"Je ne crois pas à une armée européenne"

En Ukraine, des opérations de contre-offensive ont démarré. Face à cette situation, les pays européens se voient contraints de produire des munitions et des équipements non pas pour l’Ukraine, mais pour eux-mêmes "pour combler aussi les troubles capacitaires dans nos propres forces armées", explique François-Xavier Bellamy. Le chef des députés français du PPE se demande si l’Europe va "faire en sorte de garantir [sa] place dans ce défi géopolitique global que la guerre en Ukraine révèle". Il met l’accent sur la "situation de fragilité sur la capacité de production énergétique en Europe" qui rattrapera les pays Européen dès l’hiver prochain avec le besoin de se chauffer malgré l’explosion des prix du gaz.

Si le président Emmanuel Macron affiche sa volonté de développer une défense européenne, la plupart des pays européens considèrent l’OTAN comme "la clé absolue de leur garantie de sécurité". François-Xavier Bellamy souligne que la France, de par ses forces armées, est capables d’intervenir dans le monde entier, mais a une position "singulière" en Europe. Elle n’est cependant pas capable de faire face seule à un "conflit de haute intensité" comme celui en Ukraine : "C’est l’État-major des armées qui ne cesse lui-même d’alerter sur la nécessité de nous préparer de nouveau à la haute intensité. Mais tout cela se joue aussi dans le cadre d’une alliance [...] Je ne crois pas un instant pour autant qu’il y aura demain une armée européenne. Nous avons des références trop différentes pour cela. Nous avons des choix géostratégiques qui sont différents et c’est tout à fait normal. Pour ma part je ne crois pas que l’Europe soit une sorte de super-État. Elle est une association de démocraties souveraines qui s’engagent pour défendre ensemble leurs intérêts."

Pour une "Europe qui retrouve le sens des réalités"

François-Xavier Bellamy a conduit la liste Les Républicains en 2019 et obtenu 8,5 % des suffrages au Parlement européen. Les prochaines élections européennes, le 9 juin 2024, représentent une échéance électorale de la plus haute importance pour le parti. Le vice-président de LR affirme ne pas avoir de concurrents sur la liste électorale et souhaite faire primer le dialogue dans le débat public : "Ce qui compte c’est d’abord le collectif. Je pense que ce qui manque parfois à la vie politique française c’est justement le sens collectif [...] Pour la droite française, mais aussi pour la France et pour l’Europe, cette élection sera décisive. Ce serait absolument affligeant de la ramener seulement à des questions d’ego d’individualité, de parcours personnel. Les Français attendent ce dont ils ont besoin : une Europe qui retrouve le sens des réalités."

En 2019, LR a écopé d’un score réduit par rapport aux années précédentes avec huit élus au lieu des 20 qu’ils avaient précédemment. François-Xavier Bellamy défend que ce ne sont pas ses positions conservatrices sur le mariage pour tous ou l’IVG qui sont à l’origine de ce faible résultat, mais bien la réalité d’une crise politique sans précédent qui touche tous les partis : "C’est la crise des partis de gouvernements en France. Le parti socialiste la connaît aussi. Cette crise a évidemment toujours un impact sur la réalité de notre visage politique puisque comme vous l’aurez vu à l’élection présidentielle, nous n’avons toujours pas réussi à lever la tête et à retrouver la confiance des Français. La question qui se pose pour nous aujourd’hui, c’est comment retrouver ce chemin de la confiance. Au-delà de toutes les caricatures absurdes, ce qui compte est de revenir vers le fond."

Justement en 2019 Les Républicains avaient défendu des projets tels que la taxe carbone à l’entrée du marché unique et soutenu un projet pro-nucléaire. L’environnement et la biodiversité se sont fait une place dans les discussions mais sont sources de hautes tensions : "On a aujourd’hui un débat majeur au Parlement sur le sujet d’un texte sur la restauration de la nature. Le projet consisterait à remettre des terres en friches, à cesser d’entretenir des forêts au nom de la restauration de la nature, [...] à faire baisser notre production alimentaire. Ces questions-là sont décisives. Si nous nous battons contre ce texte c’est que nous avons besoin demain d’une majorité au Parlement européen pour réussir à faire en sorte qu'au nom de l’environnement, on n’arrête pas de produire en Europe. On ne décourage pas tous ceux qui continuent d’y travailler et de créer."

Disparition de Silvio Berlusconi : "Il était normal de marquer le moment de son décès"

Le décès de Silvio Berlusconi, homme de droite et personnage incontournable et très polarisant de la politique italienne a bousculé l’Union européenne. Parmi les hommages, celui du président russe Vladimir Poutine interpelle quand on se rappelle l’échange de cadeaux entre les deux chefs d’État et leur proximité. Le député européen appelle à tirer des leçons "des vulnérabilités de l’Europe" que ce rapprochement met en lumière. "L’ancien chancelier socialiste Gerhard Schröder a été l’un des grands organisateurs de la dépendance de l’Union européenne au gaz russe [...] En faisant fermer les centrales nucléaires en Allemagne, les partis politiques allemands de toutes sensibilités ont structuré une relation de dépendance à l’égard de la Russie. Regardez, aujourd’hui, le parcours de ces figures politiques."

Une majorité des hommages au "Cavaliere" en Europe est venue des partis de droite et d’extrême droite : La Ligue et Fratelli d’Italia le parti de la Première Ministre Giorgia Meloni, mais aussi Forza Italia. Le chef de file des Républicains au Parlement européen maintient que ceci ne participe pas à dédiaboliser l’extrême droite. En effet, en Italie les coalitions font partie de la structure de la vie politique : "Il faut sortir de ces querelles politiciennes et de ces espèces de questions, d’étiquettes qui en réalité n’intéressent pas les gens [...] Quand il y a des divergences majeures sur le contenu des politiques données, il faut parler de ces divergences. La vraie question est : qu’est-ce que Giorgia Meloni fait dans la vie politique italienne qui serait à ce point scandaleux ? [...] Il y aurait quelque chose de profondément anti-démocratique à considérer que certaines personnes ont par principe une sorte de tabou sur la tête et qu’on n’a pas le droit de leur parler, de travailler avec elles. Quand il y a des désaccords de fond, évoquons ces désaccords de fond."

"La prime à l’illégalité occasionne ces morts en mer Méditerranée"

Pour François-Xavier Bellamy, les demandes d’asile doivent s'effectuer à l’extérieur des frontières de l’Union européenne. Selon lui, le risque est de renvoyer la balle à des pays tiers qui ne sont pas toujours très démocratiques ni armés pour ce travail de séparer les migrants des réfugiés. Cette proposition est inscrite dans le pacte asile et migration qui vient d’être adopté par les ministres de l’Intérieur des pays de l’UE. Le texte doit encore à être débattu au Parlement. François-Xavier Bellamy rétorque que sur leur route migratoire, les migrants passent par des pays "sûrs et stables, dans lesquels il y a des représentations européennes où vous devriez pouvoir aller demander l’asile. Aujourd’hui, le grand drame est que pour demander l’asile, il faut avoir réussi à mettre le pied illégalement sur le sol européen. C’est cela qui produit les drames que nous connaissons en mer Méditerranée [...]Aujourd’hui, certains demandent une prime à l’illégalité qui occasionne ces naufrages en Méditerranée. C’est d’une certaine manière la clé du business des passeurs et du profit qu’ils feront sur la misère humaine."

Émission préparée par Perrine Desplats, Juliette Laurain, Sophie Samaille et Isabelle Romero

