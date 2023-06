Les États membres de l'Union européenne ont réussi à trouver, la semaine dernière, une majorité pour réformer la politique migratoire. Cela faisait 10 ans que les 27 étaient en désaccord sur ce sujet. Les ministres européens de l’Intérieur ont finalement trouvé un compromis, malgré l’opposition acharnée de la Pologne et de la Hongrie. En 2022, près de 966 000 demandes d'asiles ont été enregistrées dans l'UE, un record depuis la crise migratoire de 2016.

La réforme prévoit de nouvelles obligations de solidarité pour l’accueil des demandeurs d’asile dans l'Union européenne, avec 30 000 relocalisations prévues chaque année pour soulager les pays de première ligne, avec en tête l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Ceux qui refuseront d’accueillir les réfugiés devront verser une compensation financière à hauteur de 20 000 euros par personne.

Les 27 se sont aussi mis d'accord sur la volonté de raccourcir les délais d'examen des demandes d'asile à 12 semaines pour certains migrants aux frontières, afin de les renvoyer plus facilement vers leur pays d'origine ou de transit.

Ce texte doit désormais passer devant le Parlement avant les prochaines élections européennes de juin 2024. En attendant, la Commission européenne tente une opération séduction auprès des pays de transit, comme la Tunisie, afin qu’ils gardent les migrants sur leur sol.

Malgré cet accord historique, des dissensions persistent et menacent la réforme. Pour en débattre, Ici l'Europe reçoit les députés européens Javier Moreno Sanchez (groupe de l'alliance progressiste des Socialistes et Démocrates) et Philippe Olivier (groupe Identité et Démocratie).

Émission préparée par Perrine Desplats, Isabelle Romero, Sophie Samaille et Juliette Laurain

