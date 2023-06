Ici l'Europe

Cette semaine, l'émission est consacrée à l’aide que l’UE fournit aux régions, aux grands projets et aux citoyens européens à travers ses subventions et ses plans de relance. Pour en parler, nous recevons Elisa Ferreira, la Commissaire européenne en charge de la Cohésion et des Réformes.

À la tête d’un budget conséquent, plus de 48 milliards d'euros (sur 189 milliards d’euros de budget total, c'est le deuxième poste de dépenses après la Politique agricole commune), la Commissaire Ferreira rappelle que cet argent a servi à niveler les inégalités avec les nouveaux pays entrants dans UE en 2004, 2007 et 2013. "Ils avaient une richesse par habitant de l’ordre de la moitié de l’UE, ou un peu plus. Maintenant, elle est à 75%, et quelques-uns d’entre eux ont déjà atteint 80%, de la moyenne européenne".

Mais face aux crises comme celles du Covid-19 ou de la guerre en Ukraine, il a fallu mettre en place des politiques d’urgence. "Et je suis fière," ajoute la Commissaire "que la première aide pour éviter une crise énorme avec le problème du Covid-19 ait été apportée par la politique de cohésion, c’est aussi le cas pour les réfugiés venus d’Ukraine.

Covid-19 et guerre en Ukraine

La Commissaire Ferreira ajoute aussi que le Conseil et le Parlement ont voté une aide supplémentaire de 50 milliards d’euros pour la reconstruction de l’Ukraine. "C’est une obligation morale et je remercie aussi les Français et les Européens de l’accueil incroyable qu’ils ont réservé aux Ukrainiens qui avaient tout perdu".

Pour abonder le budget cohésion, la Commission a proposé d’affecter à ce budget les recettes de la nouvelle taxe carbone aux frontières, une partie des recettes du marché carbone et une ponction sur la taxation des bénéfices des entreprises.

Une nécessité pour la Commissaire face aux besoins croissants : "Ce sont les migrants, les régions dépeuplées, les régions ultrapériphériques, le développement, l’agriculture, tout ça on le fait avec un budget qui est à peu près 1% du PIB de l’Union européenne et surtout maintenant il y a cette incertitude, par exemple avec la guerre."

Cohésion et investissements

Face aux critiques des populistes qui affirment que les fonds de la cohésion ne profitent qu’aux pays les plus pauvres alors que les pays riches sont "contributeurs nets au budget de l’UE", Elisa Ferreira objecte que "toutes les régions reçoivent de l’argent de la politique de cohésion. Le type de projets qu’on soutient dans une région comme l’Ile de France n’est pas le même que dans une région comme la Martinique ou la Guadeloupe. Ce qui est important c’est de ne pas entrer dans un débat sur qui paye et qui reçoit, parce que l’agenda qui contribue vraiment à la richesse sont les investissements croisés et le marché unique".

Il y a d’ailleurs un retour sur investissement dans le privé qui se développe. Elisa Ferreira souligne que " la vérité c’est que de tout l’argent qui est envoyé à la Pologne ou à la Bulgarie ou à la Roumanie favorise une croissance qui apporte des investissements, et les investissements sont dans un marché unique ouvert vraiment pour les entreprises des pays contributeurs".

La Pologne et l'État de droit

Mais rappelle la Commissaire Ferreira l’attribution des fonds de cohésion est conditionné au respect des valeurs de l’État de droit. Suite au litige entre l’UE et la Pologne qui a entamé un bras de fer depuis 2021 avec les institutions après une réforme judiciaire jugée liberticide par l'UE, la Cour du Luxembourg donne raison a la Commission contre le gouvernement polonais qui devra payer une amende qui serait prélevée sur les fonds de cohésion.

La Commissaire Elisa Ferreira affirme qu' "il faut qu’on ait la garantie d’une indépendance judiciaire. Les droits fondamentaux doivent être respectés par tous les pays. Dans le cas de la Pologne, il y a encore des problèmes à résoudre on attend encore des progrès a cet égard."

