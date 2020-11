Côte d'Ivoire : quels défis économiques et sociaux après la présidentielle ?

Par : Line RIFAI 7 mn

Alors que les résultats de l'élection présidentielle ivoirienne viennent d'être annoncés, "L'Info éco" s'intéresse à la situation de l'économie ivoirienne. Une économie qui a connu une croissance soutenue entre 2012 et 2019, mais qui doit faire face aujourd'hui aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. Et au-delà de ce risque, à court terme, il existe aussi des défis économiques et sociaux structurels, avec la pauvreté qui reste importante et une population active qui travaille majoritairement dans le secteur informel.