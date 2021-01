Pandémie de Covid-19 : quelles conséquences économiques et sociales pour les étudiants ?

Les étudiants redoutent le scénario d'un reconfinement qui pourrait doucher leurs espoirs de reprendre progressivement les cours. © AFP

Par : Line RIFAI 6 mn

Deuxième journée de mobilisation en moins d’une semaine : les étudiants français manifestent pour la reprise des cours à l’université et l’amélioration de leurs conditions économiques et sociales. Car avec la pandémie de Covid-19, beaucoup d’entre eux ont vu leurs ressources diminuer. Et les aides promises par le gouvernement restent insuffisantes, selon plusieurs syndicats étudiants. Comment la crise sanitaire a-t-elle affecté les étudiants ? Quelle est la situation ailleurs en Europe et dans le monde ? Décryptage dans "L'info éco".