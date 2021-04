Le podcast, un format audio en pleine expansion et en quête de rentabilité

Rien ne semble arrêter l'engouement des auditeurs pour les podcasts, ces contenus audio thématiques que l’on peut écouter sur son téléphone portable ou son ordinateur. Avec la pandémie, la demande se multiplie et le nombre de podcasts progresse rapidement. Mais les éditeurs de contenu peinent à devenir rentables et les recettes publicitaires ne suffisent que rarement à couvrir les coûts. Dans ce contexte, Apple et Spotify s'ouvrent aux abonnements payants.