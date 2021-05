Économies africaines : un sommet pour sortir de la crise et financer le développement

L'INFO ÉCO © France 24

Par : Line RIFAI 7 mn

Le président français, Emmanuel Macron, réunit à Paris mardi plusieurs dirigeants africains et européens, dans le cadre du sommet sur le financement des économies africaines. Objectif : aider les pays d’Afrique à s’extraire du piège de la dette et financer leur développement futur. Pour en parler, Jihad Azour, directeur du département Afrique du Nord et Moyen-Orient au sein du FMI, est l'invité de Line Rifaï dans "L'Info éco".