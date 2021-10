Pandora papers : comment fonctionnent les montages fiscaux ?

Le Consortium international des journalistes dévoile les Pandora papers © DR

Par : Christophe DANSETTE

La dernière enquête du Consortium international de journalistes est probablement la plus importante, avec près de 12 millions de documents dévoilés. Ils mettent en lumière des montages fiscaux qui permettent à des personnalités d'acheter des biens en restant anonymes. Dans les Pandora papers, 35 chefs d'État et de gouvernement, 300 personnes publiques et 133 milliardaires sont ainsi pointés du doigt.