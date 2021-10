eNaira : le Nigeria lance à son tour sa monnaie numérique

Les Nigérians peuvent télécharger un portefeuille numérique pour commencer à utiliser l'e-Naira © DR

Par : Christophe DANSETTE

Le Nigeria lance lundi sa monnaie numérique d'État, le eNaira, une manière pour la banque centrale du pays d'essayer de reprendre la main, alors que de plus en plus de Nigérians commencent à s'intéresser au bitcoin. Les Nigérians sont invités à télécharger un portefeuille numérique qui leur permettra de payer dans certains magasins et de s'échanger de l'argent plus rapidement, à moindre frais. Après, le Ghana, le Nigeria est le deuxième pays d'Afrique à lancer sa propre monnaie numérique.