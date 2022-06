Canicule : un coût très important aussi pour l'économie

Par : Christophe DANSETTE | Vidéo par : Christophe DANSETTE

Les épisodes de canicule ont un impact très important sur l'économie. Selon l'Organisation internationale du travail, le coût en matière de manque de productivité pourrait s'élever à 2 400 milliards de dollars, dix fois plus que lors de la canicule de 1995. Et ce n'est qu'un des aspects, car à côté de l'impact sur l'organisation du travail, les canicules gonflent les factures en matière de santé et, si elles durent, peuvent avoir des conséquences sur les rendements agricoles.