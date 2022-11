FTX, la faillite qui secoue le monde des cryptomonnaies

Audio 06:33 Audio 06:33

06:33 Symbole de la faillite de FTX, le stade des Miami Heats doit être renommé. © France 24

Par : Christophe DANSETTE

La faillite du géant des cryptomonnaies FTX est aussi la chute d'une icône du secteur, Sam Bankman-Fried, dit SBF. Cet Américain est désormais interrogé par la police des Bahamas, paradis fiscal qui abrite le siège de cette plateforme d'échange de cryptomonnaies. La faillite de FTX révèle aussi le besoin de plus de régulation. Les figures les plus emblématiques plaident du secteur des cryptomonnaies d'ailleurs pour plus de contrôle, à l'image de Changpeng Zhao, fondateur de Binance. Décryptage.