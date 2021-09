Info ou intox

Élections en Russie : des images de fraude... frauduleuses ?

A l'occasion des élections législatives, régionales et locales qui ont eu lieu en Russie le week-end dernier, de nombreuses vidéos ont circulé en ligne dans le but de d'attester des cas de fraude et d'ingérence. L'équipe des Observateurs de France 24 a pu confirmer qu'un représentant de l'un des candidats de l'opposition qui apparaît dans une vidéo, avait été empêché de participer au dépouillement. Un droit que lui confère pourtant la loi électorale russe.