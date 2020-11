Invité du jour

Christian Salmon : "Trump a été battu, mais le trumpisme n'est pas mort"

Par : Pauline PACCARD Suivre 12 mn

L'invité de Paris direct est aujourd’hui l'essayiste et écrivain Christian Salmon. Dans son dernier ouvrage, "La Tyrannie des Bouffons" (Éd. Des liens qui libèrent), il décortique la mécanique politique qui a porté au pouvoir une nouvelle génération de dirigeants, dont Donald Trump a été le précurseur. Des (anti)-hommes politiques qui transcendent les usages et se jouent des affiliations idéologiques. Comment ce pouvoir, qualifié de grotesque, fonctionne-t-il et sur quoi joue-t-il pour se maintenir ? Rencontre.