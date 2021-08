Invité du jour

Christophe Naudin, rescapé du Bataclan, espère que le procès aura "un côté pédagogique"

Dans huit jours débutera en France le procès des responsables présumés des attentats du 13 novembre 2015 perpétrés à Paris et en Seine-Saint-Denis. Christophe Naudin était au Bataclan ce soir-là pour assister au concert du groupe Eagles of Death Metal quand le commando terroriste a attaqué la salle de concert. Ce professeur d’histoire-géographie sera partie civile au procès. Il confie ses attentes et ses craintes, en espérant notamment que "le public comprenne ce que c'est d’être une victime."