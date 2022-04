Invité du jour

Camille Étienne, militante écologiste : "Il n'y aura pas de transition écologique sans être justes"

Par : Pauline GODART

Nous avons reçu Camille Étienne, jeune activiste pour la justice sociale et climatique. À 23 ans, elle se bat pour alerter et convaincre les dirigeants de l'urgence de la situation écologique. Il faut agir et vite, comme le recommande le dernier rapport du GIEC. Elle utilise pour cela les réseaux sociaux, son compte Instagram, @Graine_de_possible et sa chaîne YouTube Avant l'orage. Qu'attend-t-elle d'Emmanuel Macron ? Que peut-on faire pour inverser la tendance du réchauffement climatique ?