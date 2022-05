Invité du jour

Patrick Chauvel, photoreporter : les journalistes sont visés car "ils servent à quelque chose"

Audio 14:52 Audio 14:52

14:52

Par : Pauline PACCARD Suivre 1 mn

À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le reporter de guerre Patrick Chauvel raconte l'évolution de son métier, ses risques et sa passion. En plus de cinquante ans de carrière, ce photographe français a couvert les conflits les plus marquants dans le monde entier. Une partie de ses photos nourrissent le nouvel album de Reporters sans frontières, dont les ventes contribuent à financer les activités de cette ONG venant en aide aux journalistes dans le monde entier.