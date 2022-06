Alain Frachon : "La Russie est devenue une dictature à l'occasion de la guerre en Ukraine"

Alain Frachon est journaliste, chroniqueur international au journal "Le Monde" et auteur du livre "Un autre monde - L'ère des dictateurs". Dans "Paris Direct", il revient sur la guerre en Ukraine et ce qu’elle dit du rapport de force entre la Russie et l’Occident, mais aussi des liens qui unissent Moscou et Pékin.